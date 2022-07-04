Хакеры заявили, что взломали базу данных Шанхая и получили данные об 1 млрд жителей Китая

Люди, заявившие о взломе базы данных Шанхая и краже более 23 тетрабайт сведений об 1 млрд китайцев, готовы продать эту информацию.

За данные, включающие имена, адреса, места рождения, национальные удостоверения личности, номера телефонов, информацию об уголовных делах хакеры просят 10 биткоинов или 200 000 долларов.

Предполагаемая масштабная утечка вызвала шок в китайском сообществе безопасности. Однако достоверность заявления хакеров пока не подтверждена.

Основатель и главный исполнительный директор криптовалютной биржи Binance Чжао Чанпэн написал в Твиттере, что компания выявила утечку данных о миллиарде резидентов и усилила проверки. Но саму компанию он не назвал.

Публичной реакции властей Шанхая на эту информацию не последовало. Между тем США и другие страны не раз называли Китай одним из наиболее крупных источников киберпреступлений в мире.

Из-за отсутствия прозрачных механизмов отчетности внутренние преступления такого рода раскрываются очень редко.

Например, в 2016 году личная информация о десятках чиновников Коммунистической партии КНР была раскрыта в Твиттере. В 2020 году с сервиса Weibo Corp. Хакеры украли учетные записи более 538 млн пользователей.

Новый инцидент подчеркнул проблемы Китая, поскольку в стране собираются данные о сотнях миллионов людей, ужесточается контроль за личным онлайн-контентом.

Некоторые эксперты по кибербезопасности считают, что к взлому баз данных на серверах шанхайской полиции причастен сторонний партнер по облачной инфраструктуре.