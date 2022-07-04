В Лондоне гей-парад собрал более миллиона человек, не обошлось без знаменитостей

В Лондоне прошел масштабный гей-парад, посвященный 50-летию движения. Его возглавили ветераны, которые участвовали в первом британском Параде гордости в 1972 году.

Тогда демонстрантов было всего несколько сотен, и им пришлось встретиться с полицейскими. На этот раз участниками парада стали более миллиона человек.

Парад приветствовала огромная толпа. К празднику присоединились даже некоторые знаменитости и политики, например, лидер лейбористской оппозиции Кейр Страмер.

На параде также были замечены танцующими звезды Heartstopper из подросткового сериала Netflix «ЛГБТ+». Они вступили в контакт с протестующими-гомофобами.

Один из участников парада попытался вырвать у них табличку с лозунгом против ЛГБТ, а актеры в это время танцевали под песню Уитни Хьюстон «I Wanna Dance With Somebody».

В предыдущие два года гей-парад был отменен из-за пандемии коронавируса. В этом году. перед мероприятием всем участникам было рекомендовано пройти тестирование на коронавирус и обезьянью оспу.

Мэр Лондона на этот раз присоединился к празднику и приветствовал прекрасный день единства, равенства и солидарности.

По желанию к маршу могли присоединиться сотрудники полиции. Но офицеров в форме среди них не было. Об этом просили организаторы парада.