Песков заявил об отказе Путина поздравлять Байдена и США с днём Независимости
Дмитрий Песков утверждает, что в этом году Путин не станет поздравлять Соединённые Штаты с днём Независимости.
Днём 4 июля глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин официально принял решение не направлять Джо Байден поздравительную телеграмму по случаю дня Независимости Соединённых Штатов. Обращение Путина к американским гражданам также не планируется.
По словам Пескова, это связано с тем фактом, что нынешний год стал самым тяжёлым для взаимоотношений между США и Россией, и в сложившихся условиях поздравление Владимира Путина к Байдену не является необходимым.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВСУ потеряли управление тремя бригадами, отступающими из ЛНР
Путин отдал приказ войскам отдохнуть и продолжить денацификацию Украины после освобождения ЛНР
Handelsblatt: отказ от газа из России обойдётся Германии в $1 триллион
Китайские застройщики принимают пшеницу, чеснок и персики в виде первого взноса за недвижимость
МИД Польши посоветовал гражданам не ехать в Беларусь после введения безвиза