Песков заявил об отказе Путина поздравлять Байдена и США с днём Независимости

Дмитрий Песков утверждает, что в этом году Путин не станет поздравлять Соединённые Штаты с днём Независимости.

Днём 4 июля глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин официально принял решение не направлять Джо Байден поздравительную телеграмму по случаю дня Независимости Соединённых Штатов. Обращение Путина к американским гражданам также не планируется.

По словам Пескова, это связано с тем фактом, что нынешний год стал самым тяжёлым для взаимоотношений между США и Россией, и в сложившихся условиях поздравление Владимира Путина к Байдену не является необходимым.