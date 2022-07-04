Песков заявил об отказе Путина поздравлять Байдена и США с днём Независимости

Дмитрий Песков утверждает, что в этом году Путин не станет поздравлять Соединённые Штаты с днём Независимости.

Днём 4 июля глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин официально принял решение не направлять Джо Байден поздравительную телеграмму по случаю дня Независимости Соединённых Штатов. Обращение Путина к американским гражданам также не планируется.

По словам Пескова, это связано с тем фактом, что нынешний год стал самым тяжёлым для взаимоотношений между США и Россией, и в сложившихся условиях поздравление Владимира Путина к Байдену не является необходимым.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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