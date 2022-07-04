Вспышку смертельной болезни в США связывают с производителем мороженого из Флориды

Центры по профилактике и контроль заболеваний США полагают, что вспышка листерии в разных штатах может быть связана с производителем мороженого из Флориды.

Речь идет о компании Big Olaf Creamery, которая уже добровольно связывается с торговыми точками и рекомендует не продавать ее мороженое.

Людям, у которых дома есть такое мороженое, рекомендуется выбросить его и не употреблять в пищу, а также очистить поверхности, которые могли с ним соприкасаться.

Вспышка заболевания привела к одной смерти и 22 случаям госпитализации. Пятеро заболевших были беременны, у одной из них случился выкидыш.

Во время опроса пострадавших выяснилось, что большинство из них ели мороженое. Около половины опрошенных вспомнили, что это была продукция Big Olaf Creamery.

Ранее специалисты говорили, что заболевание может быть связано с Флоридой, поскольку 20 заболевших сообщили, что жили там или недавно побывали в этом штате.

Big Olaf Creamery – это семейный бизнес по производству мороженого, расположенный в Сарасоте и работающий уже 25 лет.

На данный момент компания никак не прокомментировала случившееся.