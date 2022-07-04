Telegraph: в Великобритании протестующие блокируют магистрали
В Соединённом Королевстве начались массовые протесты из-за роста цен на топливо.
Британская газета Daily Telegraph сообщает, что в понедельник, 4 июля 2022 года, на британских дорогах автомобилисты столкнулись с настоящим хаосом из-за митингующих против роста цен.
Недовольные британцы перекрывают крупные магистрали, чтобы привлечь внимание правительства Великобритании к проблеме неконтролируемого роста цен на бензин из-за антироссийских санкций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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