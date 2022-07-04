Запасы на века: какие продукты можно хранить всю жизнь
Мы привыкли смотреть на сроки годности продуктов, однако среди них есть и такие, что при правильном хранении не испортятся никогда.
Какие продукты могут храниться бесконечно долго? Оказывается, многие из тех, которыми пользуемся каждый день.
Белый рис
В этом списке - белый рис. Но - только если он хорошо просушен, хранится в герметичной таре, а также в сухом, защищённом от света месте. Отличный способ предотвратить порчу риса — упаковать его в вакуумные пакеты и поместить в сухое прохладное место.
Рафинад
Для создания сладкого запаса лучше закупить рафинированный сахар, так как он лучше хранится. Упаковка при этом должна быть непрозрачной и воздухонепроницаемой, а также защищённой от влаги и запахов — к примеру, вакуумные пакеты либо стеклянные банки.
Соль
Примечательно, что соль, миллионы лет пролежавшая в пластах земли, тоже имеет сроки годности. Но на самом деле этот продукт, который является природным консервантом, может храниться бесконечно. Главное - выдержать идеальную температуру: 15‒25°С , при влажности не выше 75 %.
Бобовые
Фасоль также продукт долгого хранения. Ее нужно поместить в тканевые мешочки или стеклянную тару и хранить в тёмном, сухом, прохладном месте - при температуре 6‒10°С и влажности не выше 50%.
Мёд
Современные археологи при раскопках находят горшки с медом, который сохранился очень хорошо. К примеру, в гробнице Тутанхамона мед пролежал около 3 тысяч лет.
По словам ученых, мед имеет низкую влажность. Немногие бактерии или микроорганизмы выживают в такой среде - они просто умирают. Кроме того, этот продукт содержит органические кислоты, его pH - примерно от 3 до 4,5, потому бактерии в этой среде не выживают.
Хранить мед надо тёмном, сухом и прохладном месте - при 5‒15°С тепла. Наиболее подходящая посуда — стеклянная, деревянная или керамическая, герметично закрытая.
Растворимый кофе
Цельные кофейные зерна либо молотый кофе долго не хранятся из-за содержания масел, которые могут окисляться. А расворимый кофе - продукт долгого хранения. Он получен в результате сушки концентрированного раствора либо способом сублимации ( когда кофейный экстракт замораживают, и потом удаляют влагу вакуумом).
И в том, и в другом случае получается продукт без влаги. Потому портиться в нём нечему – если, конечно, банка не вскрыта, и хранится при температуре около 20°С при влажности 75%, в защищённом от света месте.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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