Диетологи назвали способы убрать жир с живота, которые действительно работают
Жир, скопившийся на животе, помогает убрать осознанное питание. Это главная стратегия, которая обеспечивает контроль за потребляемыми продуктами и помогает обнаружить привычки, которые мешают похудению.
Есть слишком мало – не самый лучший вариант. Если организму приходится голодать, он начинает удерживать жировые клетки и перестает сжигать их, поэтому все усилия похудеть остаются бесполезными.
Акцент в питании следует сделать на цельные, а не обработанные продукты. Они содержат меньше жиров, сахара, калорий, но больше питательных веществ.
Листовая зелень – это мощный продукт для похудения. Она содержит минимум калорий и максимум полезных веществ, а также занимает большую часть тарелки и вызывает чувство сытости.
Даже самый полезный салат превращается в калорийную бомбу, если его полить тяжелой заправкой. Лучше использовать лимонный сок, который улучшает вкус блюд, но не добавляет сантиметры на талии.
В рационе обязательно должна быть клетчатка, которая обеспечивает сытость и разрывает замкнутый круг переедания. Это не обязательно должна быть овсянка, ягоды тоже содержат много клетчатки.
Стоит обратить внимание и на напитки. Пиво, соки и коктейли с высоким содержанием калорий стоит заменить на воду или несладкий чай. Накоплению жира на животе способствуют и сладкие сиропы для напитков.
Не стоит зацикливаться на весах и постоянно контролировать свой вес. Это негативно влияет на мотивацию. Лучше сфокусироваться на улучшении самочувствия и первых успехах, пусть даже и небольших.
Опубликовано: Светлана Репина
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