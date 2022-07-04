Китайские застройщики принимают пшеницу, чеснок и персики в виде первого взноса за недвижимость

Депрессивное состояние рынка недвижимости в Китае привело к тому, что застройщики начали принимать сельскохозяйственные продукты в качестве первоначального взноса.

Таким способом они пытаются увеличить продажи на фоне роста случаев дефолта по облигациям. Аналитики полагают, что из-за стратегии борьбы с коронавирусом продажи недвижимости в стране упадут на 25%.

В условиях нестабильности граждане Китая предпочитают делать сбережения в наличных деньгах, а не инвестировать в недвижимость.

В такой ситуации застройщик Central China Real Estate предложил фермерам сделать первоначальный взнос за дом пшеницей. Ранее эта же компания принимала в качестве взносов чеснок. Чистая прибыль Central China Real Estate в 2021 году снизилась на 40,4%.

В городах Уси и Нанкин застройщики принимали от фермеров персики и арбузы в качестве первоначального взноса.

Кризис в сфере недвижимости Китая начался после того, как Пекин принял жесткие меры по чрезмерному заимствованию у застройщиков. Банки ужесточили кредитование, и несколько крупных компаний объявили дефолт.

Во второй половине 2022 года и в 2023 году ожидается еще больше дефолтов застройщиков, хотя Пекин пытался принять меры для их поддержки, а продажи домов в последнее время несколько улучшились.

В консалтинговой компании Eurasia Group считают, что в условиях сохранения долговой нагрузки застройщиков власти будут фокусироваться на увеличении продаж жилья, а не на помощи компаниям.