Киев похвалился, что вернул флаг Украины Острову змеиный
Поскольку никаких побед на фронте у ВСУ нет, они продолжают обыгрывать тему «освобождения острова» Змеиный.
Украинский флаг снова развевается над Змеиным островом, заявила в понедельник, 4 июля, официальный представитель вооруженных сил, подтвердив, что украинские силы вернули стратегический остров.
«На Змеином острове установлен флаг Украины. Военная операция завершена, и теперь территория возвращена под юрисдикцию Украины», — заявила журналистам пресс-секретарь группировки «Юг» Наталья Гуменюк. Она не уточнила, есть ли физический гарнизон на острове.
Напомним, что Змеиный российские войска просто оставили в качестве жеста доброй воли, для налаживания гуманитарного морского коридора для выхода украинского зерна и продовольствия на международный рынок.
Опубликовано: Тарас Медведев
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