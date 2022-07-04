Киев похвалился, что вернул флаг Украины Острову змеиный

Поскольку никаких побед на фронте у ВСУ нет, они продолжают обыгрывать тему «освобождения острова» Змеиный.

Украинский флаг снова развевается над Змеиным островом, заявила в понедельник, 4 июля, официальный представитель вооруженных сил, подтвердив, что украинские силы вернули стратегический остров.

«На Змеином острове установлен флаг Украины. Военная операция завершена, и теперь территория возвращена под юрисдикцию Украины», — заявила журналистам пресс-секретарь группировки «Юг» Наталья Гуменюк. Она не уточнила, есть ли физический гарнизон на острове.

Напомним, что Змеиный российские войска просто оставили в качестве жеста доброй воли, для налаживания гуманитарного морского коридора для выхода украинского зерна и продовольствия на международный рынок.