Российского ученого обвинили в шпионаже в пользу Китая, а через 2 дня он умер
Физик из Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер был задержан сотрудниками ФСБ России. Его подозревали в шпионаже в пользу Китая.
Ученый работал в сфере квантовой физики, занимался лазерами, периодически читал лекции студентам из Китая в сопровождении агента ФСБ.
Через 2 дня после задержания СМИ со ссылкой на Алину Миронову, которая называет себя дочерью ученого, сообщили о его смерти.
Миронова рассказала, что Колкер был неизлечимо болен. У него был диагностирован рак поджелудочной железы.
Она также предоставила подробную информацию об аресте и выразила надежду на то, что ее посты в соцсетях позволят людям узнать правду о ее отце.
Reuters сообщает, что Колкера после ареста доставили сначала в Москву, а потом в Лефортовскую тюрьму. Он скончался в тюремной больнице.
По словам сына физика Максима, агенты применяли к его отцу какое-то принуждение. От него требовали дать показания против главного научного сотрудника и директора Института лазерной физики.
Максим говорит, что его отец отказался лжесвидетельствовать и говорить о том, чего он не знает. Сын разговаривал с Колкером, когда его везли в Москву. Он сказал, что отец с ним прощался.
Двоюродный брат Колкера Антон Дианов утверждает, что он любил свою страну и отказывался ехать на работу за границу, хотя его приглашали многие ведущие университеты и лаборатории.
Опубликовано: Светлана Репина
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