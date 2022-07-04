Российского ученого обвинили в шпионаже в пользу Китая, а через 2 дня он умер

Физик из Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер был задержан сотрудниками ФСБ России. Его подозревали в шпионаже в пользу Китая.

Ученый работал в сфере квантовой физики, занимался лазерами, периодически читал лекции студентам из Китая в сопровождении агента ФСБ.

Через 2 дня после задержания СМИ со ссылкой на Алину Миронову, которая называет себя дочерью ученого, сообщили о его смерти.

Миронова рассказала, что Колкер был неизлечимо болен. У него был диагностирован рак поджелудочной железы.

Она также предоставила подробную информацию об аресте и выразила надежду на то, что ее посты в соцсетях позволят людям узнать правду о ее отце.

Reuters сообщает, что Колкера после ареста доставили сначала в Москву, а потом в Лефортовскую тюрьму. Он скончался в тюремной больнице.

По словам сына физика Максима, агенты применяли к его отцу какое-то принуждение. От него требовали дать показания против главного научного сотрудника и директора Института лазерной физики.

Максим говорит, что его отец отказался лжесвидетельствовать и говорить о том, чего он не знает. Сын разговаривал с Колкером, когда его везли в Москву. Он сказал, что отец с ним прощался.

Двоюродный брат Колкера Антон Дианов утверждает, что он любил свою страну и отказывался ехать на работу за границу, хотя его приглашали многие ведущие университеты и лаборатории.