На Темзе образовался остров из влажных салфеток, который изменил ее русло
The Times of London сообщает, что в Темзе образовалось скопление влажных салфеток, из-за которого река изменила свой курс.
Член парламента от лейбористской партии Флер Андерсон пояснила, что влажные салфетки при смывании в канализацию не разлагаются. Они попадают в Темзу.
Она рассказала, что в реке образовался уже целый остров размером с два теннисных корта. Он находится недалеко от моста Хаммерсмит.
Андерсон предложила запретить производство и продажу влажных салфеток, содержащих пластик. При этом она отметила, что этому законопроекту потребуется поддержка правительства.
По данным благотворительной экологической организации Thames21, большинство влажных салфеток сейчас изготавливается с добавлением пластика. Они разлагаются на компоненты, которые наносят вред водным обитателям и экосистеме Темзы.
Организация призывает правительство запретить производство таких салфеток, а также ввести регулирования их утилизации.
Помимо этого, влажные салфетки составляют более 90% твердой части отходов, способных засорять канализацию.
Министр окружающей среды Ребекка Поу попросила граждан не смывать влажные салфетки в канализацию и пообещала выдвинуть предложения по решению проблемы в ближайшее время.
Опубликовано: Светлана Репина
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