На Темзе образовался остров из влажных салфеток, который изменил ее русло

The Times of London сообщает, что в Темзе образовалось скопление влажных салфеток, из-за которого река изменила свой курс.

Член парламента от лейбористской партии Флер Андерсон пояснила, что влажные салфетки при смывании в канализацию не разлагаются. Они попадают в Темзу.

Она рассказала, что в реке образовался уже целый остров размером с два теннисных корта. Он находится недалеко от моста Хаммерсмит.

Андерсон предложила запретить производство и продажу влажных салфеток, содержащих пластик. При этом она отметила, что этому законопроекту потребуется поддержка правительства.

По данным благотворительной экологической организации Thames21, большинство влажных салфеток сейчас изготавливается с добавлением пластика. Они разлагаются на компоненты, которые наносят вред водным обитателям и экосистеме Темзы.

Организация призывает правительство запретить производство таких салфеток, а также ввести регулирования их утилизации.

Помимо этого, влажные салфетки составляют более 90% твердой части отходов, способных засорять канализацию.

Министр окружающей среды Ребекка Поу попросила граждан не смывать влажные салфетки в канализацию и пообещала выдвинуть предложения по решению проблемы в ближайшее время.