На Темзе образовался остров из влажных салфеток, который изменил ее русло

The Times of London сообщает, что в Темзе образовалось скопление влажных салфеток, из-за которого река изменила свой курс.

Член парламента от лейбористской партии Флер Андерсон пояснила, что влажные салфетки при смывании в канализацию не разлагаются. Они попадают в Темзу. 

Она рассказала, что в реке образовался уже целый остров размером с два теннисных корта. Он находится недалеко от моста Хаммерсмит. 

Андерсон предложила запретить производство и продажу влажных салфеток, содержащих пластик. При этом она отметила, что этому законопроекту потребуется поддержка правительства. 

По данным благотворительной экологической организации Thames21, большинство влажных салфеток сейчас изготавливается с добавлением пластика. Они разлагаются на компоненты, которые наносят вред водным обитателям и экосистеме Темзы.

Организация призывает правительство запретить производство таких салфеток, а также ввести регулирования их утилизации. 

Помимо этого, влажные салфетки составляют более 90% твердой части отходов, способных засорять канализацию. 

Министр окружающей среды Ребекка Поу попросила граждан не смывать влажные салфетки в канализацию и пообещала выдвинуть предложения по решению проблемы в ближайшее время.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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