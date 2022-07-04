Могилу актрисы Натальи Крачковской сровняли с землей

Звезда скончалась в 2016-м году, ее похоронили на престижном Троекуровском кладбище в Москве.

Актриса Наталья Крачковская ушла из жизни в 2016-м, похоронили актрису на престижном Троекуровском кладбище в Москве.

После панихиды на могиле артистки был установлен скромный деревянный крест. Сын артистки тогда заявлял, что планирует перезахоронить рядом с матерью отца, звукооператора Владимира Васильевича. Для этого нужно было провести эксгумацию его останков с Преображенского погоста.

По словам Василия, этим планам мешали чиновники. Перезахоронить отца он сумел лишь в 2021 году. Тогда сын Крачковской рассказал, что идет процесс изготовления памятника актрисе, над этим проктом работают грузинские мастера.

Корреспондент «Экспресс газеты» проверил, как продвигается этот процесс. И выяснил, что на теперь уже семейной могиле Крачковских надгробия нет. Более того, с могилы исчезли крест и портрет Натальи Леонидовны.

О том, что здесь упокоилась знаменитая актриса, можно узнать только, внимательно рассмотрев табличку. Как сообщает издание, могилу кинозвезды сровняли с землей и засыпали щебнем.