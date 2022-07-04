Побаловать себя молодой картошечкой можно уже в июне, надо лишь знать несколько секретов
После долгой зимы так хочется поскорее молодой картошки. Обязательно стоит посадить несколько кустиков специально для этих целей. Как вырастить ранний урожай и лакомиться им уже в июне, расскажут специалисты.
Какой сорт подходит
Для получения раннего урожая нужны сорта с небольшим сроком вегетации: ранние (50-60 дней), ультра ранние (45-55 дней).
Ранние сорта не только быстро созревают, они также отличаются маленьким периодом зимнего покоя.
Как правило, к Новому году такой картофель уже прорастает, поэтому и съедать его нужно первым делом.
Как выбрать клубни
Нужно выкапывать клубни, дождавшись полного созревания. Выбрать подходящие для посадки - дело ответственное.
Обращать внимание стоит на кусты, которые имеют более трех стеблей. Лучший размер клубня - с куриное яйцо, весом 60-80 г.
Важно оценивать каждый экземпляр: есть ли следы вирусных и грибковых болезней, не должно быть повреждений. Выбираются клубни правильной формы и ровного оттенка.
Правила хранения
К хранению клубни нужно подготовить: помыть после выкопки, дать окрепнуть кожуре (2-3 недели); обязательно нужно просушить клубни, выложив их на солнце - они должны стать зелеными.
Для обеззараживания нужно обработать клубни розовым раствором марганцовки, подойдет и светло-зеленый раствор зеленки.
Пророщенные клубни
Делать это надо за полтора месяца до высаживания. Процесс происходит в темноте, клубни находятся при этом в увлажненном субстрате - торф, опилки или земля.
Появившиеся белые росточки обрывать нельзя.
Выращивание рассады
Можно выращивать ранний картофель рассадой. Высаживать в грунт надо в конце апреля. При возможных заморозках следует использовать укрывной нетканый материал или окучивать.
Опубликовано: Храмова Оксана
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