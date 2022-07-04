Побаловать себя молодой картошечкой можно уже в июне, надо лишь знать несколько секретов

После долгой зимы так хочется поскорее молодой картошки. Обязательно стоит посадить несколько кустиков специально для этих целей. Как вырастить ранний урожай и лакомиться им уже в июне, расскажут специалисты.

Какой сорт подходит

Для получения раннего урожая нужны сорта с небольшим сроком вегетации: ранние (50-60 дней), ультра ранние (45-55 дней).

Ранние сорта не только быстро созревают, они также отличаются маленьким периодом зимнего покоя.

Как правило, к Новому году такой картофель уже прорастает, поэтому и съедать его нужно первым делом.

Как выбрать клубни

Нужно выкапывать клубни, дождавшись полного созревания. Выбрать подходящие для посадки - дело ответственное.

Обращать внимание стоит на кусты, которые имеют более трех стеблей. Лучший размер клубня - с куриное яйцо, весом 60-80 г.

Важно оценивать каждый экземпляр: есть ли следы вирусных и грибковых болезней, не должно быть повреждений. Выбираются клубни правильной формы и ровного оттенка.

Правила хранения

К хранению клубни нужно подготовить: помыть после выкопки, дать окрепнуть кожуре (2-3 недели); обязательно нужно просушить клубни, выложив их на солнце - они должны стать зелеными.

Для обеззараживания нужно обработать клубни розовым раствором марганцовки, подойдет и светло-зеленый раствор зеленки.

Пророщенные клубни

Делать это надо за полтора месяца до высаживания. Процесс происходит в темноте, клубни находятся при этом в увлажненном субстрате - торф, опилки или земля.

Появившиеся белые росточки обрывать нельзя.

Выращивание рассады

Можно выращивать ранний картофель рассадой. Высаживать в грунт надо в конце апреля. При возможных заморозках следует использовать укрывной нетканый материал или окучивать.