Диетолог Виктория Болбат: ошибки врачей при назначении диеты

Правильное питание - один из тех гарантов, который обеспечивает нам здоровье и красивую фигуру. Однако стоит быть осторожными в назначении диет, т.к. в некоторых случаях она может больше навредить.

Нутрициологи и диетологи предлагают большое количество диет и советов по питанию, которые реально могут помочь. Но иногда существует и противоположный вариант.

Есть такое понятие, что если меньше кушать, то похудеть можно быстро и без последствий. Но это совсем не так. Наоборот такая тактика еще больше раздразнит организм и провоцирует на резкие срывы. Также это в значительной степени замедляет метаболизм, что провоцирует не сжигать, а наоборот сохранять жировые отложения.

Почему такая диета не подходит? Слишком долгое ожидание приема еды в значительной степени увеличивает голод, в связи с чем человек ест еще больше.

Развеем еще один миф: смузи, мюсли и фрукты в больших количествах это калорийная бомба. В придачу ко всему она настолько заставляет организм тянуться к сладкому. Уровень сахара тоже будет прыгать как сумасшедший. Это точно никому не на пользу.

Низкоуглеводная диета поначалу дает хороший результат. В этом можно будет убедиться на первых этапах. Они выводят воду и визуально кажется, что организм теряет мышечную массу.

Безглютеновая диета – не самое грамотное решение ситуации с весом. Продукты, не содержащие глютена просто на просто специально обрабатываются и приводят к повышению веса. Не стоит налегать и на обезжиренные продукты, т.к. они наоборот провоцируют тягу к еде.

Стоит помнить, чем больше будет соблюдаться баланс, тем быстрее будет работать метаболизм и жировая ткань будет уходить.