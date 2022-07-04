Почему женская одежда считается у цыган самым грязным предметом

По цыганским правилам одежду надо стирать по особой схеме: в первую очередь мужскую, затем детскую и только потом женскую.

Женскую одежду цыгане стирают самой последней - после мужской и детской, уже в грязной воде. Почему так?

Как и у некоторых других народов, у цыган есть такое понятие как «нечистота» либо «опоганенность». И это касается как предметов, так и людей.

В частности, «нечистой» считают цыгане женщину - с момента потери девственности до наступления климакса. То есть, по цыганским понятиям, «опоганенной» считается женщина в возрасте деторождения.

Исследователи утверждают, что роженицу и младенца именно в целях очищения специально окропляют водой, ведь роды тоже считаются «нечистым» процессом. По этой причине, как следует из сборника «Цыгане» Российской академии наук, самая "нечистая" часть тела цыганки - та, что находится ниже пояса.

Соответственно, и юбки тоже считаются "опаганенными". Подобные представления вызывают и ряд запретов. К примеру, в прошлом цыганки ведра с водой носили на голове лишь потому, чтобы юбки случайно их не коснулась.

Вообще любое непреднамеренное касание «нечистой» юбкой делает предмет оскверненным. Женщинам также запрещено переступать через стоящую на полу посуду.

Цыгане верят и в то, что женщина может оскорбить мужчину ударом юбки. А если еще и накинуть ее на голову неверному супругу - опозорить его. Именно потому юбки у цыганок многослойные.

«Нечистотой» женщины обуславливается и порядок стирки. В первую очередь стирается одежда, которую носит мужчина, потом – детская. И только после нее в стирку идут женские наряды. В самом конце стирается нижнее женское белье.