Режисёр «Ералаша» Юлий Файт скончался от инфаркта
Российский режисёр «Ералаша» Юлий Файт скончался в возрасте 85 лет после инфаркта.
4 июля российский киновед Евгений Марголит сообщил в пресс-релизе о гибели советского и российского режиссёра Юлия Андреевича Файта в результате инфаркта миокарда на 86-м году жизни.
Юлий Файт внёс неоценимый вклад в развитие советского и российского кинематографа, благодаря ему мир увидел «Ералаш», «Убийцы», «Пограничный пёс Алый» и многие другие кинокартины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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