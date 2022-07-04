Режисёр «Ералаша» Юлий Файт скончался от инфаркта

Российский режисёр «Ералаша» Юлий Файт скончался в возрасте 85 лет после инфаркта.

4 июля российский киновед Евгений Марголит сообщил в пресс-релизе о гибели советского и российского режиссёра Юлия Андреевича Файта в результате инфаркта миокарда на 86-м году жизни.

Юлий Файт внёс неоценимый вклад в развитие советского и российского кинематографа, благодаря ему мир увидел «Ералаш», «Убийцы», «Пограничный пёс Алый» и многие другие кинокартины.