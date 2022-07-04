Британия вводит запрет на экспорт предметов роскоши и нефтепродуктов в Беларусь

Правительство Великобритании приняло решение о запрете на поставки предметов роскоши и нефтепродуктов в Беларусь.

Правительство Соединённого Королевства во вторник, 5 июля 2022 года, вводит новые санкции, ограничивающие экспорт, против Республики Беларусь за поддержку СВО Российской Федерации.

В санкционный список попали товары, которые запрещается экспортировать на территорию Беларуси. Среди них можно выделить продукты нефтеперерабатывающей отрасли, а также дорогостоящие товары класса «люкс».