Британия вводит запрет на экспорт предметов роскоши и нефтепродуктов в Беларусь
Правительство Великобритании приняло решение о запрете на поставки предметов роскоши и нефтепродуктов в Беларусь.
Правительство Соединённого Королевства во вторник, 5 июля 2022 года, вводит новые санкции, ограничивающие экспорт, против Республики Беларусь за поддержку СВО Российской Федерации.
В санкционный список попали товары, которые запрещается экспортировать на территорию Беларуси. Среди них можно выделить продукты нефтеперерабатывающей отрасли, а также дорогостоящие товары класса «люкс».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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