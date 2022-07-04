Focus: без газа из РФ немцам придётся перейти на хворост

В Германии признали зависимость от российского газа, которая может привести к переходу местных жителей на дрова.

Немецкое издательство Focus сообщило о том, что несмотря на все действия ФРГ по предотвращению социальных трудностей граждан Германии, вызванных ценами на топливо, риск того, что экономика страны пошатнётся, очень большой.

Правительство Германии допускает ещё большего поднятия цен на газ, которые могут буквально взлететь до небес, и в связи с эти рекомендует немцам начать подготавливать дрова к началу отопительного сезона.