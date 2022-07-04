Bild: Мельник покинет пост посла Украины в ФРГ до осени

Украинский дипломат Андрей Мельник займёт должность заместителя главы МИД Украины.

Немецкий таблоид Bild сообщает со ссылкой на источники из украинского правительства о вероятном уходе с должности посла Украины в Германии скандально известного Андрея Мельника до начала осени.

Анонимные источники Bild заявляют, что Министерство иностранных дел Украины приняли решение о повышении посла Мельника до заместителя главы МИД Украины, за его впечатляющую дипломатическую работу.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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