Bild: Мельник покинет пост посла Украины в ФРГ до осени

Украинский дипломат Андрей Мельник займёт должность заместителя главы МИД Украины.

Немецкий таблоид Bild сообщает со ссылкой на источники из украинского правительства о вероятном уходе с должности посла Украины в Германии скандально известного Андрея Мельника до начала осени.

Анонимные источники Bild заявляют, что Министерство иностранных дел Украины приняли решение о повышении посла Мельника до заместителя главы МИД Украины, за его впечатляющую дипломатическую работу.