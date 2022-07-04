Focus: Газ в Германии подорожает в 10 раз, если Россия прекратит его поставки

Немецкое издание Focus заявило, что природный газ подорожает в ФРГ в разы, если Российская Федерация прекратит его поставки.

Журналисты Focus 4 июля написали, что немецкая промышленность критически зависит от газа из России.

В материале отмечается, что 20 миллионов из 40 миллионов немецких семей пользуются газовым отоплением.

Более половины из этого числа получают газ из России. Эксперты считают, что стоимость газа после снижения его поставок из России может вырасти в пять или десять раз.

Однако издание говорит, что обычным немцам бояться не стоит, ведь государство при распределении газа будет отдавать преимущество жилью, школам и детским садам.

Наиболее вероятным сценарием считается, что немцам придется ощутимо экономить на отоплении, не пользоваться духовкой, купить электроплиту.

Жители частных домов будут отапливать дом дровами.