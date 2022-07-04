Reuters: на параде в пригороде Чикаго произошла стрельба, пятеро убиты

На параде по случаю Дня Независимости США в богатом пригороде Чикаго в результате стрельбы погибли пять человек.

4 июля международное агентство новостей Reuters сообщило о стрельбе в зажиточном чикагском пригороде Хайленд-Парк на празднике по случаю Дня Независимости Соединённых Штатов.

Шериф округа Лейк сообщил о том, что в результате огнестрельного нападения неизвестный убил по крайней мере пять человек, несколько человек получили ранения разной степени тяжести.