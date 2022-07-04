Fox News заявил, что на параде в Чикаго в честь Дня Независимости произошла стрельба

Телеканал Fox News сообщил о стрельбе в пригороде Чикаго Хайленд Парк, в результате которой пострадали люди.

Популярное СМИ Fox News вечером 4 июля сообщило, что рядом с Чикаго в Хайленд Парке неизвестный человек открыл стрельбу.

Это произошло сразу после демонстрации по случаю Дня Независимости США, которая проводится каждый год.

Свидетели стрельбы сообщили журналистам, что слышали около двадцати выстрелов.

В данный момент официальной статистики еще нет, однако достоверно известно о нескольких пострадавших.

Fox News отмечает, что нельзя исключать возможность смертельных жертв. Телеканал WGN9 сообщил, что стрелявший человек до сих пор не задержан.

Чикаго является одним из наименее безопасных городов Соединенных штатов Америки.

За прошедшие выходные в Чикаго произошло 54 случая выстрелов в городе, семь человек было убито.