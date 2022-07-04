Guardian: охваченная ржавчиной Эйфелевая башня нуждается в экстренном ремонте
Покрытая ржавчиной Эйфелевая башня находится на грани разрушения из-за бездействия властей Франции.
Британская газета The Guardian сообщила об плачевном состоянии Эйфелевой башни в Париже, которая находится под серьёзной угрозой из-за покрывшей её металлическую конструкцию коррозии.
Эксперты заявляют, что памятник нуждается в капитальном ремонте и осуждают решение французских властей просто покрасить Эйфелеву башню к Олимпийским играм 2024 года, называя такой ремонт «подтяжкой лица», которая не сможет спасти башню от полного разрушения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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