Guardian: охваченная ржавчиной Эйфелевая башня нуждается в экстренном ремонте

Покрытая ржавчиной Эйфелевая башня находится на грани разрушения из-за бездействия властей Франции.

Британская газета The Guardian сообщила об плачевном состоянии Эйфелевой башни в Париже, которая находится под серьёзной угрозой из-за покрывшей её металлическую конструкцию коррозии.

Эксперты заявляют, что памятник нуждается в капитальном ремонте и осуждают решение французских властей просто покрасить Эйфелеву башню к Олимпийским играм 2024 года, называя такой ремонт «подтяжкой лица», которая не сможет спасти башню от полного разрушения.