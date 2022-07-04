Стокгольмский синдром Наташи Кампуш: 3096 дней заточения с маньяком
История этой удивительной девушки облетела весь мир. Наташа Кампуш из Австрии была похищена в 1998 году, когда ей было всего десять лет.
Кампуш была брошена в фургон доставки ее похитителем Вольфганфом Приклопилем по дороге в школу. Ее держали в плену восемь лет, и в 2006 году она сбежала.
Кампуш в детстве страдала депрессией; она фантазировала о самоубийстве. Ее похищение произошло, когда она была погружена в одну из этих фантазий.
Поначалу у нее с Приклопилем были незамысловатые отношения: приходили гости, и Приклопил приносил ей приятные подарки. Однако с возрастом она обнаружила, что хочет бунтовать, и его подарки стали странными.
В ответ Приклопил решил сломать ее за ее бунтарское отношение. Он бил ее, морил голодом и постоянно выкрикивал оскорбления в ее адрес. Кампуш утверждает, что она почти не подвергалась сексуальному насилию.
Когда ей исполнилось 18, она сказала ему, что он должен отпустить ее. Возможно, он смирился с этим фактом; всего несколько недель спустя он оставил ее одну в саду, чтобы ответить на телефонный звонок. Увидев свой шанс, она сбежала. После этого Приклопил покончил с собой.
Кампуш получила известность благодаря своей книге "3096 дней", в которой показан ее отказ играть роль жертвы.
Критики обвинили ее в том, что она страдает Стокгольмским синдромом, но Кампуш утверждает, что иметь странные отношения с кем-то, кто держал тебя в плену в течение восьми лет, вполне естественно.
Опубликовано: Силивончик Алина
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