Итальянский эксперт Микалессин заявил о бесполезности поддержки Украины Западом
Обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин усомнился в результативности военной поддержки Киева в конфликте с Россией.
Журналист Джан Микалессин 4 июля опубликовал статью, в которой призвал Запад сократить поддержку Украины и подтолкнуть ее к переговорам с Москвой.
По словам Микалессина, страны Запада усомнились в том, что стоит поддерживать Украину всеми силами после того, как ВСУ сдали Лисичанск.
Также итальянский журналист говорит о дискуссии в западном сообществе о том, что стоит провести переговоры между Путиным и НАТО до саммита G20 в Индонезии.
Микалессин считает, что Россия имеет преимущество в технике и живой силе перед Украиной, а поддержка Запада не сильно меняет ситуацию.
Журналист говорит, что ракетные комплексы HIMARS, поставляемые Киеву из США, лишь создают иллюзию изменения ситуации.
Кроме того Микалессин говорит, что в Украине почти нет специалистов, которые могут обслуживать оружие НАТО и пользоваться им.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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