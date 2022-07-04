Итальянский эксперт Микалессин заявил о бесполезности поддержки Украины Западом

Обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин усомнился в результативности военной поддержки Киева в конфликте с Россией.

Журналист Джан Микалессин 4 июля опубликовал статью, в которой призвал Запад сократить поддержку Украины и подтолкнуть ее к переговорам с Москвой.

По словам Микалессина, страны Запада усомнились в том, что стоит поддерживать Украину всеми силами после того, как ВСУ сдали Лисичанск.

Также итальянский журналист говорит о дискуссии в западном сообществе о том, что стоит провести переговоры между Путиным и НАТО до саммита G20 в Индонезии.

Микалессин считает, что Россия имеет преимущество в технике и живой силе перед Украиной, а поддержка Запада не сильно меняет ситуацию.

Журналист говорит, что ракетные комплексы HIMARS, поставляемые Киеву из США, лишь создают иллюзию изменения ситуации.

Кроме того Микалессин говорит, что в Украине почти нет специалистов, которые могут обслуживать оружие НАТО и пользоваться им.