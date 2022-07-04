Связь сосудов и слабоумия: врачи знают как это предотвратить
Медицина с каждым днем приоткрывает все больше тайн связанных с нашим здоровьем. Основную связь ученые нашли между сосудами и деменцией. В чем же заключается причина?
Иногда все новшества исходят из самых простых вещей. Открытие оказалось банальным - в кальцификации бляшек, которые формируются в брюшной аорте. Именно они виноваты в появлении слабоумия.
Кальцификация брюшной аорты и деменция
Ученые из австралийского исследовательского Университета под эгидой руководителя Эдит Коуэн. Было выявлено, что кальций накапливается, уплотняется и происходит "кальцификация брюшной аорты" или AAC. Проверять эти показатели важно не только для исключения проблем с сердцем, но и возникновением деменции.
Деменция в современной формулировке - это снижение когнитивных функций, отвечающих за мышление. Человек с данным заболеванием начинает меньше понимать, информация не усваивается, сложность в уходе за собой, дезориентация.
Имеет ли смысл данное открытие
Несомненно это нельзя назвать прорывом, но вот как полезное качество при раннем диагностировании слабоумия - вполне. Самый дешевый способ проверить болезнь - боковое сканирование позвоночника.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ВСУ потеряли управление тремя бригадами, отступающими из ЛНР
Fox News заявил, что на параде в Чикаго в честь Дня Независимости произошла стрельба
Handelsblatt: отказ от газа из России обойдётся Германии в $1 триллион
Reuters: на параде в пригороде Чикаго произошла стрельба, пятеро убиты
МИД Польши посоветовал гражданам не ехать в Беларусь после введения безвиза