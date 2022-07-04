Связь сосудов и слабоумия: врачи знают как это предотвратить

Медицина с каждым днем приоткрывает все больше тайн связанных с нашим здоровьем. Основную связь ученые нашли между сосудами и деменцией. В чем же заключается причина?

Иногда все новшества исходят из самых простых вещей. Открытие оказалось банальным - в кальцификации бляшек, которые формируются в брюшной аорте. Именно они виноваты в появлении слабоумия.

Кальцификация брюшной аорты и деменция

Ученые из австралийского исследовательского Университета под эгидой руководителя Эдит Коуэн. Было выявлено, что кальций накапливается, уплотняется и происходит "кальцификация брюшной аорты" или AAC. Проверять эти показатели важно не только для исключения проблем с сердцем, но и возникновением деменции.

Деменция в современной формулировке - это снижение когнитивных функций, отвечающих за мышление. Человек с данным заболеванием начинает меньше понимать, информация не усваивается, сложность в уходе за собой, дезориентация.

Имеет ли смысл данное открытие

Несомненно это нельзя назвать прорывом, но вот как полезное качество при раннем диагностировании слабоумия - вполне. Самый дешевый способ проверить болезнь - боковое сканирование позвоночника.