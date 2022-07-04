Президент Мексики пригрозил США демонтировать статую Свободы

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о своём намерении снести статую Свободы, если Джулиана Ассанжа осудят в США.

4 июля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пресс-релизе прокомментировал возможную экстрадацию в США журналиста Джулиана Ассанжа, который опубликовал ряд сверхсекретных материалов могущественных стран современности в WikiLeaks.

По мнению мексиканского лидера такой поступок означает фактическую смерть свободы слова в США, поэтому президент Мексики считает необходимым демонтировать статую Свободы в Нью-Йорке.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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