Президент Мексики пригрозил США демонтировать статую Свободы
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о своём намерении снести статую Свободы, если Джулиана Ассанжа осудят в США.
4 июля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пресс-релизе прокомментировал возможную экстрадацию в США журналиста Джулиана Ассанжа, который опубликовал ряд сверхсекретных материалов могущественных стран современности в WikiLeaks.
По мнению мексиканского лидера такой поступок означает фактическую смерть свободы слова в США, поэтому президент Мексики считает необходимым демонтировать статую Свободы в Нью-Йорке.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
В Италии признали бессмысленность поддержки Украины и потребовали диалога с Москвой
Минобороны Украины призналось, что ВСУ не устанавливали флаг на острове Змеиный
Welt: ЕС нанёс тяжёлый удар Польше, отказав в деньгах из фонда восстановления
Президент Мексики пригрозил США демонтировать статую Свободы
Handelsblatt: отказ от газа из России обойдётся Германии в $1 триллион