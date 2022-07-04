В Таганроге загорелся жилой дом из-за падения беспилотника

В Ростовской области произошло крушение беспилотного летального аппарата, в результате которого загорелся жилой дом.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о падении беспилотника на частный дом в Таганроге. Впоследствии крушения летательного аппарата возник пожар, который оперативно потушили, что помогло избежать жертв.

Голубев заявляет, что хозяевам дома оказывается экстренная помощь по восстановлению повреждённого имущества, а также добавляет, что принадлежность упавшего устройства, а также причины его падения устанавливаются.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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