В Таганроге загорелся жилой дом из-за падения беспилотника
В Ростовской области произошло крушение беспилотного летального аппарата, в результате которого загорелся жилой дом.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о падении беспилотника на частный дом в Таганроге. Впоследствии крушения летательного аппарата возник пожар, который оперативно потушили, что помогло избежать жертв.
Голубев заявляет, что хозяевам дома оказывается экстренная помощь по восстановлению повреждённого имущества, а также добавляет, что принадлежность упавшего устройства, а также причины его падения устанавливаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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