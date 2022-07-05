В Италии признали бессмысленность поддержки Украины и потребовали диалога с Москвой

Такое мнение высказал итальянский журналист Джан Микалессин, работающий обозревателем популярного итальянского издания Il Giornale.

Как сообщает корреспондент, после освобождения российскими войсками Лисичанска у НАТО возникли серьезные сомнения в целесообразности дальнейшей поддержки Украины. Также в Североатлантическом альянсе серьезно задумались о возможности возобновления переговоров с Кремлем.

Журналист полагает, что военная помощь Украине, оказываемая Западом, никак не может повлиять на ход конфликта.

Опубликовано: Алексей Гладкий

 

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