Такое мнение высказал итальянский журналист Джан Микалессин, работающий обозревателем популярного итальянского издания Il Giornale.

Как сообщает корреспондент, после освобождения российскими войсками Лисичанска у НАТО возникли серьезные сомнения в целесообразности дальнейшей поддержки Украины. Также в Североатлантическом альянсе серьезно задумались о возможности возобновления переговоров с Кремлем.

Журналист полагает, что военная помощь Украине, оказываемая Западом, никак не может повлиять на ход конфликта.