Огородники рассказали, как избавиться от червей в помидорах
Томаты, как и любые растения, могут быть атакованы вредителями. И даже если повреждения плодов незначительны, сами вредители могут быть переносчиками болезней.
Как понять, что помидоры заражены?
Язвы на поверхности;
Маленькие дырочки, уходящие вглубь;
Гнилые участки.
Также, признаком поражения томатов червями может быть повреждение цветов.
Виды червей-вредителей:
Гусеницы совки – чёрные или зелёные черви, поедают лиственные участки томатов;
Личинки жука-щелкуна- жёлтый червь, повреждает корни помидора;
Майский жук – съедает подземные отростки;
Галловая нематода – черви в 1 мм длиной, приводят к образованию клубневых утолщений.
Как бороться с червями-вредителями?
Перед тем, как начать избавляться от червей, необходимо понять их расположение и наносимый вред.
Всё зависит от участков, которые пострадали.
В плодах:
Если черви уже поразили плод, то от плодов необходимо срочно избавляться. И обработать кусты для получения здорового урожая.
В стеблях:
Если черви поселились на стеблях, то от них легко избавиться. Главное избавляться нужно прежде, чем вредители начнут поражать плоды томатов.
В корнях:
Самое опасное, когда поражают корневую систему. Если вы заметили червей не слишком поздно, то обработайте специальными средствами весь куст и почву. Пострадавшие кусты лучше уничтожить.
Я лично из собственного опыта могу посоветовать:
Обработка томатов. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии
Биопрепараты: отличные средства помогают от червей в помидорах и не несут вреда. Применять можно на всех стадиях вегетации.
Боверин:
Средство поражает тело червя и убивает его. Продаётся как в порошке, там и в жидком виде.ж Размешайте 30 мл средства на ведро воды. Опрыскивайте кусты несильно солнечный день. Если поражены корни, то поливайте. Я опрыскиваю с перерывом в 1-2 недели.
Битоксибациллин:
Препарат содержит грибок опасный для вредителей. Это порошок для развода в воде. Опрыскивайте им кусты. Я развожу 100 г в 10 л воды и распыляю по листьям в несолнечный день.
Химикаты:
Химикаты применяют, если черви сильно размножились. Но они несут вред для самих плодов, не используйте химикаты перед сбором урожая.
Актара:.
Несёт высокий вред для большинства насекомых. 2 г средства растворите в ведре с водой и размешайте. Опрыскивайте посадки. Если хотите обработать почву, то увеличьте дозу вдвое. Применяется в любую погоду, я опрыскиваю 4 раза за сезон, не более!
Фитоверм:
Парализует нервную систему паразитов. Погибают черви за 2-3 дня после обработки. Разведите от 4 до 1- мл препарата в ведре воды и обработайте при температуре до 25 градусов. Поливать необходимо утром и вечером. Применять за 3-4 дня до сбора урожая.
Народные средства:
Чесночный настой;
Отвар из полыни;
Табачный настой.
Профилактика:
При выращивании томатов рекомендуется применять меры профилактики.
Покупайте качественные семена;
Приобретайте сорта устойчивые к болезням;
Обрабатывайте посадочный материал;
Не переливайте и не пересушивайте почву;
Кормите минеральными веществами;
Разрыхлите почву.
Избавляйтесь от сорняков.
Опубликовано: Ангелина Крент
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