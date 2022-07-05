Огородники рассказали, как избавиться от червей в помидорах

Томаты, как и любые растения, могут быть атакованы вредителями. И даже если повреждения плодов незначительны, сами вредители могут быть переносчиками болезней.

Как понять, что помидоры заражены?

Язвы на поверхности;

Маленькие дырочки, уходящие вглубь;

Гнилые участки.

Также, признаком поражения томатов червями может быть повреждение цветов.

Виды червей-вредителей:

Гусеницы совки – чёрные или зелёные черви, поедают лиственные участки томатов;

Личинки жука-щелкуна- жёлтый червь, повреждает корни помидора;

Майский жук – съедает подземные отростки;

Галловая нематода – черви в 1 мм длиной, приводят к образованию клубневых утолщений.

Как бороться с червями-вредителями?

Перед тем, как начать избавляться от червей, необходимо понять их расположение и наносимый вред.

Всё зависит от участков, которые пострадали.

В плодах:

Если черви уже поразили плод, то от плодов необходимо срочно избавляться. И обработать кусты для получения здорового урожая.

В стеблях:

Если черви поселились на стеблях, то от них легко избавиться. Главное избавляться нужно прежде, чем вредители начнут поражать плоды томатов.

В корнях:

Самое опасное, когда поражают корневую систему. Если вы заметили червей не слишком поздно, то обработайте специальными средствами весь куст и почву. Пострадавшие кусты лучше уничтожить.

Я лично из собственного опыта могу посоветовать:

Обработка томатов. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии

Биопрепараты: отличные средства помогают от червей в помидорах и не несут вреда. Применять можно на всех стадиях вегетации.

Боверин:

Средство поражает тело червя и убивает его. Продаётся как в порошке, там и в жидком виде.ж Размешайте 30 мл средства на ведро воды. Опрыскивайте кусты несильно солнечный день. Если поражены корни, то поливайте. Я опрыскиваю с перерывом в 1-2 недели.

Битоксибациллин:

Препарат содержит грибок опасный для вредителей. Это порошок для развода в воде. Опрыскивайте им кусты. Я развожу 100 г в 10 л воды и распыляю по листьям в несолнечный день.

Химикаты:

Химикаты применяют, если черви сильно размножились. Но они несут вред для самих плодов, не используйте химикаты перед сбором урожая.

Актара:.

Несёт высокий вред для большинства насекомых. 2 г средства растворите в ведре с водой и размешайте. Опрыскивайте посадки. Если хотите обработать почву, то увеличьте дозу вдвое. Применяется в любую погоду, я опрыскиваю 4 раза за сезон, не более!

Фитоверм:

Парализует нервную систему паразитов. Погибают черви за 2-3 дня после обработки. Разведите от 4 до 1- мл препарата в ведре воды и обработайте при температуре до 25 градусов. Поливать необходимо утром и вечером. Применять за 3-4 дня до сбора урожая.

Народные средства:

Чесночный настой;

Отвар из полыни;

Табачный настой.

Профилактика:

При выращивании томатов рекомендуется применять меры профилактики.

Покупайте качественные семена;

Приобретайте сорта устойчивые к болезням;

Обрабатывайте посадочный материал;

Не переливайте и не пересушивайте почву;

Кормите минеральными веществами;

Разрыхлите почву.

Избавляйтесь от сорняков.