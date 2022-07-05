Многие центробанки заинтересовались юанем как резервной валютой

Все больше центробанков стремятся сохранить китайский юань как резервную валюту, поскольку растущая экономическая и политическая сила КНР может подорвать глобальное господство доллара США.

По данным UBS Asset Management, порядка 85% центральных банков заявляют, что уже инвестировали в китайский юань или рассматривают такую возможность.

Показатель на 81% превышает прошлогодний уровень. В среднем финансовые регуляторы планируют хранить 5,8 резервов в юанях через 10 лет. Ранее МВФ сообщал о 2,9%.

После замораживания США и их союзниками российских валютных резервов появился риск, что страны могут отказаться от американского доллара. Это помогло бы снизить влияние Вашингтона на мировую финансовую систему.

Согласно результатам опроса, проведенного UBS Asset Management, доля центробанков в активах в долларах США к июню 2022 года составила 63. В прошлом году она была равна 69%.

На ситуацию повлияли разговоры о многополярном мире, которые активизировались на фоне российского вторжения на Украину и тесных отношений Китая с Россией.

Свою роль сыграл и значительный рост, который КНР продемонстрировала в последние годы. Около 81% опрошенных считают, что юань выиграет от перехода к многополярному миру.

Аналитики UBS полагают, что юань будет приближаться к статусу резервной валюты. Тем не менее, ему пока далеко до победы над долларом в борьбе за первое место в мировых резервах.