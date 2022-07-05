Япония обнаружила военные корабли Китая и России у спорных островов
Министерство обороны Японии сообщает, что у спорных островов в Восточно-Китайском море находятся китайские и российские военные корабли.
В связи с этим Япония выразила протест Китаю. Сообщается, что фрегат КНР проплыл недалеко от японских территориальных вод неподалеку от островов Сэнкаку.
Это случилось утром 4 июля. Министерство сообщает, что присутствие китайского военного корабля было подтверждено примерно через 40 минут после того, как российский корабль вошел в эти воды на час.
При этом в ведомстве уточнили, что цели присутствия кораблей неясны. Возможно, они пытались избежать тайфуна.
Вместе с тем заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Сейдзи Кихара заявил, что страна подала протест и выразила глубокую озабоченность Пекину в связи с данным инцидентом.
Кихара напомнил, что острова Сэнкаку исторически и по международному праву являются неотъемлемой частью японской территории.
Он также уточнил, что правительство будет решать этот вопрос, чтобы защитить земли Японии, ее территориальные воды и воздушное пространство.
В Пекине заявили, что острова являются территорией Китая. Представитель МИД Чжао Лицзянь сообщил, что действия китайских судов в близлежащих водах законны и оправданы.
Опубликовано: Светлана Репина
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