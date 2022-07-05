Огородники рассказали, из-за чего на брокколи могут отсутствовать кочаны
Брокколи завоевала большую популярность благодаря своему вкусу, неприхотливости и способности плодоносить несколько раз на протяжении сезона.
Причины отсутствия кочанов:
Капуста брокколи более требовательна к условиям выращивания и уходу, поэтому соблюдение правил и норм культивирования этого овоща обязательны.
Полив:
Капуста нуждается в увлажнении с начала и до конца ее роста. Нехватка воды может привести к тому, что кочаны не завязываются.
Поливаю капусту через день, а в жаркую погоду дважды в день, выливая на каждый квадратный метр от одного до двух ведер воды.
После этой процедуры провожу рыхление. Для сокращения полива почву мульчирую.
Внесение удобрений с нарушением нормы:
Как избыток удобрений, так и их нехватка ведет к цветению капусты. Это же может произойти из-за нарушения сроков внесения питания.
Первый раз я подкармливаю брокколи мочевиной через некоторое время после высадки рассады.
Повторяю внесение питания каждые две недели, заканчивая после среза основного кочана.
Вторую подкормку делаю азотными удобрениями, а следующие —калийно-фосфорными.
Неподходящая температура:
При завязывании головок температура должна держаться около 20 градусов. Высокая температура мешает образованию кочанов. В таких случаях я притеняю растения и опрыскиваю их водой.
Недостаток солнца:
При нехватке освещения у капусты вырастают длинные побеги, а головки не завязываются. Я высаживаю эту культуру на хорошо освещенном месте.
Неверный выбор сорта:
Выбираю для посадки сорта, районированные для моего региона. Ранние виды можно выращивать даже в холодных районах. Поздние годятся для посадки в средней полосе и на юге.
Применение способов для исправления ситуации:
Я применяю народные способы или химические средства. Центральная головка не завязалась и с этим ничего уже нельзя сделать. Ее нужно удалить и постараться получить урожай из боковых отростков.
Народные средства:
готовлю настой крапивы и сброженным настоем, разведенным в 10 раз, поливаю посадки;
стимулирую завязывание головок питательным раствором из дрожжей.
Какие средства я использую для развития кочанов:
раствор борной кислоты для опрыскивания растений;
раствор хелатина бора для обработки капусты.
Полив брокколи:
Регулярно поливаю культуру.
Удобрения вношу дозированно.
Высаживаю рассаду при подходящей температуре.
Капризную капусту можно вырастить, не допуская преждевременного цветения. Для этого ей нужно внимание и правильный уход.
Опубликовано: Ангелина Крент
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