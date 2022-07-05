Огородники рассказали, из-за чего на брокколи могут отсутствовать кочаны

Брокколи завоевала большую популярность благодаря своему вкусу, неприхотливости и способности плодоносить несколько раз на протяжении сезона.

Причины отсутствия кочанов:

Капуста брокколи более требовательна к условиям выращивания и уходу, поэтому соблюдение правил и норм культивирования этого овоща обязательны.

Полив:

Капуста нуждается в увлажнении с начала и до конца ее роста. Нехватка воды может привести к тому, что кочаны не завязываются.

Поливаю капусту через день, а в жаркую погоду дважды в день, выливая на каждый квадратный метр от одного до двух ведер воды.

После этой процедуры провожу рыхление. Для сокращения полива почву мульчирую.

Внесение удобрений с нарушением нормы:

Как избыток удобрений, так и их нехватка ведет к цветению капусты. Это же может произойти из-за нарушения сроков внесения питания.

Первый раз я подкармливаю брокколи мочевиной через некоторое время после высадки рассады.

Повторяю внесение питания каждые две недели, заканчивая после среза основного кочана.

Вторую подкормку делаю азотными удобрениями, а следующие —калийно-фосфорными.

Неподходящая температура:

При завязывании головок температура должна держаться около 20 градусов. Высокая температура мешает образованию кочанов. В таких случаях я притеняю растения и опрыскиваю их водой.

Недостаток солнца:

При нехватке освещения у капусты вырастают длинные побеги, а головки не завязываются. Я высаживаю эту культуру на хорошо освещенном месте.

Неверный выбор сорта:

Выбираю для посадки сорта, районированные для моего региона. Ранние виды можно выращивать даже в холодных районах. Поздние годятся для посадки в средней полосе и на юге.

Применение способов для исправления ситуации:

Я применяю народные способы или химические средства. Центральная головка не завязалась и с этим ничего уже нельзя сделать. Ее нужно удалить и постараться получить урожай из боковых отростков.

Народные средства:

готовлю настой крапивы и сброженным настоем, разведенным в 10 раз, поливаю посадки;

стимулирую завязывание головок питательным раствором из дрожжей.

Какие средства я использую для развития кочанов:

раствор борной кислоты для опрыскивания растений;

раствор хелатина бора для обработки капусты.

Полив брокколи:

Регулярно поливаю культуру.

Удобрения вношу дозированно.

Высаживаю рассаду при подходящей температуре.

Капризную капусту можно вырастить, не допуская преждевременного цветения. Для этого ей нужно внимание и правильный уход.