В районе Чикаго на параде в честь Дня независимости убиты 6 человек и ранены 30

В пригороде Чикаго злоумышленник открыл стрельбу с крыши одного из зданий во время парада, посвященному Дню независимости США.

В результате 6 человек убиты, не менее 30 – ранены. Сотни демонстрантов, включая родителей с детьми, вынуждены были убегать.

Командир полиции Хайленд-Парка Крис О'Нил посоветовал людям спрятаться, пока полицейские искали преступника.

К вечеру он сообщил, что ведутся активные поиски подозреваемого. Мэр города Нэнси Ротеринг заявила, что вместо празднования свободы люди вынуждены оплакивать таргически погибших.

Стрельба произошла в месте, где в начале дня многие местные жители заняли смотровые площадки, чтобы увидеть празднование.

Злоумышленник выпустил несколько десятков пуль. Несколько жертв скончались на месте, один человек умер в больнице.

Доктор Бригам Темпл, медицинский директор по подготовке к чрезвычайным ситуациям Медицинского центра Университета Нортшор, сообщил, что больница Хайленд-Парк приняла 26 пациентов после нападения. Все они, кроме одного, имели огнестрельные ранения.

Возраст пострадавших варьируется от 8 до 85 лет, некоторые из них были с детьми. 19 человек были выписаны, остальные остаются в медучреждениях.