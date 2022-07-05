В районе Чикаго на параде в честь Дня независимости убиты 6 человек и ранены 30
В пригороде Чикаго злоумышленник открыл стрельбу с крыши одного из зданий во время парада, посвященному Дню независимости США.
В результате 6 человек убиты, не менее 30 – ранены. Сотни демонстрантов, включая родителей с детьми, вынуждены были убегать.
Командир полиции Хайленд-Парка Крис О'Нил посоветовал людям спрятаться, пока полицейские искали преступника.
К вечеру он сообщил, что ведутся активные поиски подозреваемого. Мэр города Нэнси Ротеринг заявила, что вместо празднования свободы люди вынуждены оплакивать таргически погибших.
Стрельба произошла в месте, где в начале дня многие местные жители заняли смотровые площадки, чтобы увидеть празднование.
Злоумышленник выпустил несколько десятков пуль. Несколько жертв скончались на месте, один человек умер в больнице.
Доктор Бригам Темпл, медицинский директор по подготовке к чрезвычайным ситуациям Медицинского центра Университета Нортшор, сообщил, что больница Хайленд-Парк приняла 26 пациентов после нападения. Все они, кроме одного, имели огнестрельные ранения.
Возраст пострадавших варьируется от 8 до 85 лет, некоторые из них были с детьми. 19 человек были выписаны, остальные остаются в медучреждениях.
Опубликовано: Светлана Репина
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