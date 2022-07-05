Дачники рассказали, из-за чего у розы скручиваются молодые листочки

И садовые, и комнатные розы требуют к себе довольно много внимания. Это капризные цветы, и нередко у садоводов возникают проблемы в выращивании. Одна из них – скручивание листвы.

В идеале листья на розовых кустах должны иметь ровные очертания и окраску без пятен и точек. Деформацию листовых пластин могут вызывать самые разные факторы.

Среди наиболее часто встречающихся стоит выделить:

Нарушения влажностного режима. Скрученные листья могут указывать на то, что растению не хватает влаги, а значит нужно скорректировать полив. Аналогичная ситуация может произойти, если вы выращиваете розы на сквозняке.

Дефицит света. Для посадки роз стоит выбирать хорошо освещенные участки сада. В тени растение может погибнуть. Однако и от длительного воздействия прямых солнечных лучей розы тоже нужно защищать.

Если на улице установилась длительная жаркая погода, листовые пластины могут желтеть и скручиваться. Параллельно могут появиться симптомы инфекций. В некоторых случаях спасти такое растение вовсе невозможно.

Болезни вирусной природы. Скручивание листьев с постепенным увяданием является симптомом заражения цветка. Вирусные болезни стремительно распространяются, поражает все части растения.

Чаще всего садовые розы страдают от мучнистой росы. Как только вы заметили появление характерного белого налета на побегах, стоит срочно провести обработку. Зараженные части растения необходимо срочно удалить. Не менее часто розы поражает ржавчина и разные виды гнилей.

Последствия присутствия вредителей. Розы часто атакуют трипсы и паутинный клещ. Вредители прикрепляются к внутренней стороне листовых пластин и питаются соками растений. Причем трипсы вредят не только листьям, но и бутонам.

Дефицит минеральных веществ. Особенно сказывается на розах недостаток калия. Параллельным симптомом можно отметить изменения окраски листовых пластин с сочно-зеленого на фиолетовый.

Эффективные меры для решения проблемы:

Если вы выращиваете розы дома, сухой воздух может стать причиной скручивания листовых пластин. Исправить ситуацию можно путем опрыскивания цветов чистой водой из пульверизатора.

Слишком высокая температура негативна для роз. Чтобы исправить ситуацию, желательно переместить растение на северный подоконник. При выращивании на клумбе корректировать температуру невозможно, зато можно притенить растения.

Следите за режимом полива: грунт на клумбе не должен пересыхать.

Строгое выполнение агротехники способно минимизировать риск скручивания молодых листовых пластин.