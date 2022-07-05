В Норвегии наращивают добычу газа, чтобы справиться с экономическим кризисом

Министерство нефти и энергетики Норвегии сообщает, что заявки некоторых операторов на увеличение добычи газа одобрены.

Ведомство пошло навстречу операторам шельфов и разрешило нарастить добычу на месторождениях Тролль, Джина Крог, Дува, Осеберг, Асгард и Миккель.

Выдано также разрешение на разработку газового месторождения Нова. Его запуск ожидается в ближайшее время.

Норвегия приближается к экспорту рекордных объемов газа по своей трубопроводной системе. Такое решение было принято в связи с необходимость поставок газа в Великобританию и Евросоюз в преддверии зимы.

Это может привести к введению нормирования в некоторых отраслях промышленности и домохозяйствах, если поставки газа из России в Европу не возобновятся.

На данный момент норвежские месторождения обеспечивают 20-25% потребности в газе Евросоюза и Великобритании.

Министр нефти и энергетики Терье Аасланд заявил, что в таких условиях Норвегии необходимо помочь компаниям на континентальном шельфе сохранить текущий высокий уровень добычи.

В последние недели в Европе наблюдается рост цен на газ после сокращения его поставок из России.