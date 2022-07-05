В Норвегии наращивают добычу газа, чтобы справиться с экономическим кризисом
Министерство нефти и энергетики Норвегии сообщает, что заявки некоторых операторов на увеличение добычи газа одобрены.
Ведомство пошло навстречу операторам шельфов и разрешило нарастить добычу на месторождениях Тролль, Джина Крог, Дува, Осеберг, Асгард и Миккель.
Выдано также разрешение на разработку газового месторождения Нова. Его запуск ожидается в ближайшее время.
Норвегия приближается к экспорту рекордных объемов газа по своей трубопроводной системе. Такое решение было принято в связи с необходимость поставок газа в Великобританию и Евросоюз в преддверии зимы.
Это может привести к введению нормирования в некоторых отраслях промышленности и домохозяйствах, если поставки газа из России в Европу не возобновятся.
На данный момент норвежские месторождения обеспечивают 20-25% потребности в газе Евросоюза и Великобритании.
Министр нефти и энергетики Терье Аасланд заявил, что в таких условиях Норвегии необходимо помочь компаниям на континентальном шельфе сохранить текущий высокий уровень добычи.
В последние недели в Европе наблюдается рост цен на газ после сокращения его поставок из России.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинские беженцы в Польше наживаются на продаже гуманитарной помощи
Си Цзиньпин мог заразиться коронавирусом в Гонконге
Минобороны РФ: ВСУ потеряли управление тремя бригадами, отступающими из ЛНР
Дачники рассказали, как избавиться от муравьев на участке
Welt: ЕС нанёс тяжёлый удар Польше, отказав в деньгах из фонда восстановления