В торговом центре в Копенгагене убиты три человека
3 июля в торговом центре в Копенгагене было убито три человека, еще несколько были ранены. Местная полиция сообщает, что подозреваемый арестован.
Совсем недавно в Дании прошли три этапа велогонки Тур де Франс. На улицах было много радостных жителей.
Поздно вечером 3 июля в полицию поступило сообщение о стрельбе в торговом центре Филда в Копенгагене. Правоохранители посоветовали людям оставаться на месте и дождаться помощи.
220летнего подозреваемого удалось задержать вместе с винтовкой и боеприпасами. Полиция организовала масштабную поисковую операцию для выявления его сообщников.
Сообщается, что в торговом центре были убиты мужчина 42 лет, а также двое молодых людей – мужчина и женщина. Несколько человек были ранены, причем трое из них оказались в критическом состоянии.
Свидетели говорят, что мужчина стрелял в толпу, а не в пол или потолок. Он был очень агрессивен и что-то кричал.
На прошлой неделе в соседней Норвегии стрелок одиночка убил двоих человек в столице Осло.
Датская служба безопасности и разведки оценивает террористическую угрозу в отношении страны как серьезную, наиболее опасным фактором считается воинствующий исламизм.
Опубликовано: Светлана Репина
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