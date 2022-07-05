В торговом центре в Копенгагене убиты три человека

3 июля в торговом центре в Копенгагене было убито три человека, еще несколько были ранены. Местная полиция сообщает, что подозреваемый арестован.

Совсем недавно в Дании прошли три этапа велогонки Тур де Франс. На улицах было много радостных жителей.

Поздно вечером 3 июля в полицию поступило сообщение о стрельбе в торговом центре Филда в Копенгагене. Правоохранители посоветовали людям оставаться на месте и дождаться помощи.

220летнего подозреваемого удалось задержать вместе с винтовкой и боеприпасами. Полиция организовала масштабную поисковую операцию для выявления его сообщников.

Сообщается, что в торговом центре были убиты мужчина 42 лет, а также двое молодых людей – мужчина и женщина. Несколько человек были ранены, причем трое из них оказались в критическом состоянии.

Свидетели говорят, что мужчина стрелял в толпу, а не в пол или потолок. Он был очень агрессивен и что-то кричал.

На прошлой неделе в соседней Норвегии стрелок одиночка убил двоих человек в столице Осло.

Датская служба безопасности и разведки оценивает террористическую угрозу в отношении страны как серьезную, наиболее опасным фактором считается воинствующий исламизм.