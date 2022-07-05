Дачники рассказали, как избавиться от муравьев на участке

Муравьи действительно могут нанести саду и огороду большой вред; они могут проникнуть и в дом.

Муравьи разносят тлю по участку. От этого гибнет урожай смородины, крыжовника, сворачиваются листья на яблонях, грушах, черешне. Гибнут огурцы, дыни и так далее. В общем урон от таких жителей огорода и сада очень большой.

И вот чтобы не допустить их распространение мы ежегодно используем различные народные средства и химикаты для борьбы с ними. Но надо сказать, что до этой весны положительный эффект хоть и был, но не очень значительный.

А вот совсем недавно мы приобрели в магазине средство для борьбы с муравьями. Называется оно "Великий воин". На этот раз оно было странного рыжего цвета.

Пользуясь инструкцией, мы рассыпали его прямо на землю в местах скопления муравьев под яблонями, грушами, черешней.

И какое же было удивление, когда через пару дней от муравьев не осталось и следа. Более того прошло уже около 10 дней с того момента, но до сих пор эти вредители не вернулись на прежнее место.

Честно сказать, в прошлые годы мы тоже пользовались сухим порошком этого же производителя и он имел яркий желтый цвет. Но пользы от него особенной не было. Муравьи снова заводились на прежних местах через очень короткое время.

Свои слова хотим подтвердить фотографиями. Муравьи у нас очень мелкие, поэтому рассмотреть их достаточно трудно. Но такого положительного эффекта никто из нас точно не ждал.