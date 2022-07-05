Си Цзиньпин мог заразиться коронавирусом в Гонконге
Стивен Хо, член одной из крупнейших партий Гонконга, выразил озабоченность состоянием здоровья лидера Китая Си Цзинпина.
У этого депутата оказался положительный тест на коронавирус всего через 2 дня после встречи с Цзиньпином и совместного фото с ним.
При этом Стивен Хо подчеркивает, что перед праздничными мероприятиями с участием главы государства его тест на COVID-19 был отрицательным.
Депутат фотографировался с медицинской маске. Он рассказал, что во время встречи с Цзиньпином поздоровался с ним и поблагодарил за его тяжелую работу.
Состояние здоровья главы государства – один из самых деликатных вопросов в Китае. Поэтому маловероятно, что СМИ или официальные лица дадут комментарии по этому поводу.
Визит в Гонконг был первой поездкой Си Цзиньпина за пределы материкового Китая более чем за 2 года.
В мероприятии принимали участие более 80 человек. Праздник был посвящен 25-летию передачи территории Гонконга Китаю от Великобритании.
Одновременно состоялось приведение к присяге нового гонконгского исполнительного директора Джона Ли.
Опубликовано: Светлана Репина
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