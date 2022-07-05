Си Цзиньпин мог заразиться коронавирусом в Гонконге

Стивен Хо, член одной из крупнейших партий Гонконга, выразил озабоченность состоянием здоровья лидера Китая Си Цзинпина.

У этого депутата оказался положительный тест на коронавирус всего через 2 дня после встречи с Цзиньпином и совместного фото с ним.

При этом Стивен Хо подчеркивает, что перед праздничными мероприятиями с участием главы государства его тест на COVID-19 был отрицательным.

Депутат фотографировался с медицинской маске. Он рассказал, что во время встречи с Цзиньпином поздоровался с ним и поблагодарил за его тяжелую работу.

Состояние здоровья главы государства – один из самых деликатных вопросов в Китае. Поэтому маловероятно, что СМИ или официальные лица дадут комментарии по этому поводу.

Визит в Гонконг был первой поездкой Си Цзиньпина за пределы материкового Китая более чем за 2 года.

В мероприятии принимали участие более 80 человек. Праздник был посвящен 25-летию передачи территории Гонконга Китаю от Великобритании.

Одновременно состоялось приведение к присяге нового гонконгского исполнительного директора Джона Ли.