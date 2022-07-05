Огородники рассказали, какие сидераты стоит посадить после картофеля

Напрасно некоторые огородники не сеют сидераты. Посмотрите вокруг, в природе нет пустой земли. Каждую осень в землю поступает большая порция органики из отмирающих растений, которые росли в этом сезоне.

Плюсы и минусы:

За долгий огородный опыт я заметил, что регулярное высаживание сидератов воздействует на почву лучше точечных подкормок торфом и органическими удобрениями.

К непосредственным преимуществам подобных посевов я могу отнести следующие действия:

защита территории от распространения сорных трав;

восполнение в почве минеральных элементов — калия, магния, азота, фосфора;

поддержание необходимой влажности грунта;

стимулирование работы почвенных микроорганизмов;

отпугивание вредителей за счёт натуральных фитонцидов.

Наравне с положительными качествами сидераты обладают несколькими недостатками:

многие сорта являются многолетниками и их тяжело полностью убрать с участка;

при хаотичном размещении и большом объеме скошенная трава может скиснуть и подействовать на почву негативно.

Сидераты для картофеля:

Каждый отдельный сорт сидеративных трав обладает особенными свойствами. Одни более насыщены фитонцидами и лучше отпугивают вредителей, у других более богатый минеральный состав, третьи лучше воздействуют на почвенную структуру за счёт развитой корневой системы.

При выборе сидератов для картофельных грядок я всегда ориентируюсь на почвенный состав:

болотистому и глинистому грунту отлично подойдут бобовые культуры, а вот от посева люпина лучше воздержаться;

каменистая и излишне тяжёлая земля требует эспарцета;

если почва очень сильно истощилась, то на помощь придут злаковые (их всегда сажают после полной уборки урожая, так как они привлекают палочника).

Горчица – сидерат:

Огородники сажают сидераты как весной, так и осенью, однако я предпочитаю сентябрь. К этому времени успевают убрать самые поздние сорта корнеплода, а у самих трав в запасе достаточно времени, чтобы выросли, окрепнуть и накопить до первых холодов достаточное количество питательных веществ.

После зимовки сидераты рано «проснутся» и после заделки в грунт успеют отдать весь накопленный питательный резерв. Наиболее полноценно подействует комплексный посев с использованием нескольких культур.

Я, как правило, высаживаю бобовые культуры, рапс и горчицу, их совместное воздействие подкармливает почву и защищает ее от вредителей. Единственный запрет — паслёновые, их нельзя сажать после картофеля.