Спутник НАСА сошел с орбиты вокруг Земли и направляется к Луне

НАСА продолжает реализацию плана по высадке астронавтов на Луне Очередным шагом в этом направлении стало направление спутника.

Этот аппарат называется Capstone, по размеру он примерно соответствует микроволновой печи. Спутник запустили 6 дней назад в полуострова Махия в Новой Зеландии.

Во время полета аппарат использует минимальной количество энергии. Он должен достичь Луны примерно через четыре месяца.

На реализацию проекта по запуску спутника ушло около двух с половиной лет. Питер Бек, основатель компании Rocket Lab, которая осуществляла запуск, говорит, что это было невероятно сложно.

Он также назвал стоимость миссии – 32,7 млн долларов. Это не слишком большая сумма с учетом возможностей аппарата.

Если все остальные части миссии пройдут успешно, спутник сможет отправлять жизненно важную информацию в течение нескольких месяцев.

Далее НАСА планирует вывести на орбиту космическую станцию «Ворота», с который астронавты смогут спуститься на поверхность Луны в рамках программы «Артемида».

При этом спутник потребляем минимум топлива и может постоянно оставаться в контакте с землей.