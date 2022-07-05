Спутник НАСА сошел с орбиты вокруг Земли и направляется к Луне
НАСА продолжает реализацию плана по высадке астронавтов на Луне Очередным шагом в этом направлении стало направление спутника.
Этот аппарат называется Capstone, по размеру он примерно соответствует микроволновой печи. Спутник запустили 6 дней назад в полуострова Махия в Новой Зеландии.
Во время полета аппарат использует минимальной количество энергии. Он должен достичь Луны примерно через четыре месяца.
На реализацию проекта по запуску спутника ушло около двух с половиной лет. Питер Бек, основатель компании Rocket Lab, которая осуществляла запуск, говорит, что это было невероятно сложно.
Он также назвал стоимость миссии – 32,7 млн долларов. Это не слишком большая сумма с учетом возможностей аппарата.
Если все остальные части миссии пройдут успешно, спутник сможет отправлять жизненно важную информацию в течение нескольких месяцев.
Далее НАСА планирует вывести на орбиту космическую станцию «Ворота», с который астронавты смогут спуститься на поверхность Луны в рамках программы «Артемида».
При этом спутник потребляем минимум топлива и может постоянно оставаться в контакте с землей.
Опубликовано: Светлана Репина
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