Китай отвергает обвинения в захвате Луны

Китай опроверг заявления главы НАСА о том, что эта страна может захватить Луну в рамках военной программы.

В КНР отмечают, что всегда призывали к созданию сообщества наций в космическом пространстве. Заявления НАСА там называют «безответственной клеветой».

В последние годы Китай активизировал свою космическую программу, и особое внимание уделяется исследованию Луны. 

В 2013 году была совершена первая китайская беспилотная посадка на Луну. К концу этого десятилетия КНР планирует отправлять на Луну астронавтов.

Администратор НАСА Билл Нельсон в интервью немецкой газете Bild сказал, что высадка Китая на Луну вызывает беспокойство. Он также заявил, что Китай украл идеи и технологии.

Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь в ответ сообщил, что руководитель НАСА уже не в первый раз игнорирует факты и безответственно отзывается о Китае.

По его словам, США постоянно проводят клеветническую кампанию против разумных космически усилий Китая, и КНР решительно выступает против таких действий. 

Лицзянь подчеркнул, что его страна выступает за построение общего будущего человечества в космическом пространстве и против любой гонки вооружений в космосе.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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