Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО, намеченное на сегодня
5 июля пресс-служба НАТО сообщила, что Финляндия и Швеция окончили переговоры о присоединении к альянсу.
Утром 5 июля пресс-секретариат Североатлантического альянса объявил о завершении переговоров по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Сообщается, что финальный этап прений состоялся вчера в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, где обе скандинавские страны заявили о своих конечных намерениях по присоединению к западному альянсу.
После саммита Североатлантического альянса в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг утвердил, что официальное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО состоится в этот вторник.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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