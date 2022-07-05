Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО, намеченное на сегодня

5 июля пресс-служба НАТО сообщила, что Финляндия и Швеция окончили переговоры о присоединении к альянсу.

Утром 5 июля пресс-секретариат Североатлантического альянса объявил о завершении переговоров по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Сообщается, что финальный этап прений состоялся вчера в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, где обе скандинавские страны заявили о своих конечных намерениях по присоединению к западному альянсу.

После саммита Североатлантического альянса в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг утвердил, что официальное присоединение Швеции и Финляндии к НАТО состоится в этот вторник.