Лукашенко подписал указ о призыве на срочную и резервную военную службы в Беларуси

Александр Лукашенко ратифицировал указы о призыве молодых людей на срочную военную службу и службу в резерве.

5 июля стало известно, что Александр Лукашенко своей подписью активировал президентский указ о призыве в Беларуси на срочную и резервную военную службу, который подразумевает призыв в армию юнош после исполнения совершеннолетнего возраста.

Согласно указу белорусского президента, теперь военные комиссариаты по всей стране обязаны в течение нескольких месяцев осуществить призыв молодых людей в армию, за исключением тех, кто не годен к прохождению воинской службы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 