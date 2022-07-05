Лукашенко подписал указ о призыве на срочную и резервную военную службы в Беларуси

Александр Лукашенко ратифицировал указы о призыве молодых людей на срочную военную службу и службу в резерве.

5 июля стало известно, что Александр Лукашенко своей подписью активировал президентский указ о призыве в Беларуси на срочную и резервную военную службу, который подразумевает призыв в армию юнош после исполнения совершеннолетнего возраста.

Согласно указу белорусского президента, теперь военные комиссариаты по всей стране обязаны в течение нескольких месяцев осуществить призыв молодых людей в армию, за исключением тех, кто не годен к прохождению воинской службы.