Великобритания запрещает экспорт продуктов нефтепереработки в Беларусь
Правительство Великобритании расширило список антибелорусских санкций, запретив поставки товаров для нефтепереработки в Беларусь.
5 июля правительство Великобритании опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что с сегодняшнего дня Лондон не будет поставлять Минску продукты нефтепереработки и некоторые товары категории "люкс", в том числе квантовые вычислительные машины.
Также британское правительство внесло в санкционные списки ряд других белорусских секторов экономики, наложив запрет на импорт железа и стали из Беларуси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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