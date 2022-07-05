The Economist: Европе не везёт в энергетической войне с Россией
Британское новостное агентство The Economist раскритиковал положение европейских стран в энергетическом противостоянии с Россией.
5 июля газета The Economist сообщила, что государствам Европы не везёт в энергетической битве с Россией, поскольку изначально объявивший о намерениях отказаться от нефти и газа их РФ Евросоюз пытается продолжить закупать российские энергоресурсы по заниженной цене, параллельно готовя населения своих государств к тяжёлым временам из-за тотального увеличения цен на еду и бензин ввиду инфляции.
При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков неоднократно утверждал, что Россия не станет продавать энергоресурсы себе в убыток, чем фактически исключил продажу российских нефти и газа по цене ниже рыночных.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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