5 июля глава немецкой оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц предупредил Европу о скорой войне за газ в регионе.

Утром вторника глава германской оппозиционной фракции ХДС Фридрих Мерц дал интервью местной газете Die Welt, где сообщил, что Европу ожидают конфликты на почве распределения газа ввиду решения правительства России остановить прокачку газа в ЕС по "Северному потоку" из-за плановых работ.

Мерц, подчёркивая, что европейские политики не могут таких заявлений публично, сообщил, что Россия может не восстановить подачу газа по "Северному потоку".