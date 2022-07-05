Алиханов: Россия примет меры в ответ на блокаду Калининграда после 10 июля

5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что российское правительство намерено ответить на запрет транзита в Калининград после 10 июля.

Во вторник утром Антон Алиханов пообщался с представителями российских СМИ, где сообщил, что в Евросоюзе ведутся прения касательно возможности заставить Литву возобновить транзит товарных грузов в Калининградскую область. Алиханов утверждает, что существуют сигналы, исходя из которых ситуация разрешится позитивно для России.

При этом Антон Алиханов напоминает, что 10 июля Европейский союз представит новый антироссийский пакет санкций, и если он не будет предусматривать возобновление транзита в Калининградскую область, после наступления данной календарной даты правительство РФ будет вынуждено принять ответные меры.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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