Алиханов: Россия примет меры в ответ на блокаду Калининграда после 10 июля

5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что российское правительство намерено ответить на запрет транзита в Калининград после 10 июля.

Во вторник утром Антон Алиханов пообщался с представителями российских СМИ, где сообщил, что в Евросоюзе ведутся прения касательно возможности заставить Литву возобновить транзит товарных грузов в Калининградскую область. Алиханов утверждает, что существуют сигналы, исходя из которых ситуация разрешится позитивно для России.

При этом Антон Алиханов напоминает, что 10 июля Европейский союз представит новый антироссийский пакет санкций, и если он не будет предусматривать возобновление транзита в Калининградскую область, после наступления данной календарной даты правительство РФ будет вынуждено принять ответные меры.