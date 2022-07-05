Politico: разговоры о рецессии в США распространились от Уолл-стрит до Вашингтона
Газета Politico утверждает, что мнение о скорой рецессии американской экономики стало в США повсеместным.
5 июля новостное агентство Politico опубликовало новую колонку, в которой заявило, что слухи о скорой рецессии американской экономики прекратили быть простыми разговорами, ввиду чего подобные заявления звучат везде: от кабинетов крупных инвесторов с Уолл-Стрит до администрации президента в Вашингтоне.
По мнению Politico, рецессия экономики в Соединённых Штатах начнётся в ближайшие три месяца, однако не будет слишком долгой и болезненной в случае, если её не усугубят некие факторы, которые пока невозможно предвидеть.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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