Патрушев: Япония активизирует реваншистские настроения в отношении Курил

Председатель Совбеза РФ Николай Патрушев утверждает, что японское правительство желает отвоевать Южные Курилы у России.

Утром 5 июля глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что правительство Японии активизировало реваншисткие настроения в гражданском обществе своей страны, призывая отвоевать у России Южные Курили совместно с западными союзниками во главе с США.

По мнению Патрушева, Япония осознанно формирует новые военно-политические блоки в Азиатско-Тихоокеанском и Арктическом регионах с целью противостояния с Россией.