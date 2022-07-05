Патрушев: Япония активизирует реваншистские настроения в отношении Курил
Председатель Совбеза РФ Николай Патрушев утверждает, что японское правительство желает отвоевать Южные Курилы у России.
Утром 5 июля глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что правительство Японии активизировало реваншисткие настроения в гражданском обществе своей страны, призывая отвоевать у России Южные Курили совместно с западными союзниками во главе с США.
По мнению Патрушева, Япония осознанно формирует новые военно-политические блоки в Азиатско-Тихоокеанском и Арктическом регионах с целью противостояния с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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